Мудро бирајте ги ужините и грицките: Ако морате, изберете здрави (ФОТО)

Грицкањето помеѓу оброците е меч со две острици. Од една страна, грицкањето здрава храна може да ви даде енергија и да ви обезбеди хранливи материи.

Од друга страна, грицките како колачи, пица, млечно чоколадо или чипс не се добри за вашата фигура или за вашето здравје. Затоа се исплати мудро да ги избирате вашите грицки, а еве неколку предлози.

Овошје

Јасно е дека овошјето ќе биде на врвот на листата на здрави грицки на секој нутриционист. Тие се богати со диетални влакна, како и со антиоксиданси, кои ве штитат од болести, и немаат многу шеќер. Всушност, повеќето овошја имаат помалку од 100 калории – на пример, јаболкото има 86 калории, а портокалот има 71.

Јогурт

Грчкиот или обичен јогурт е нискокалорична, богата со протеини храна што можете да ја јадете помеѓу оброците без да се чувствувате виновни. Исто така, содржи калциум, што е многу важно за коските.

Комбинирајте го со свежо или јаткасто овошје и малку мед и дозволете му да биде алтернатива кога сакате да јадете нешто благо.

Варено јајце

Кога ќе ви се грицка, сварете јајце – ќе јадете нешто здраво, а ќе внесете само 57 калории, додека со малку сезонска салата ќе имате комплетен мини-оброк.

Јајцата не се богати само со протеини кои ќе ве одржат сити, туку и со многу други хранливи материи, како што се витамин А и омега-3 масни киселини.

Зеленчук

Нутриционистите постојано советуваат да јадете повеќе зеленчук, а еден начин да го примените ова во пракса е да го направите ваша ужина или мезе.

На пример, можете да јадете сечкани стапчиња целер, моркови, пиперки со хумус или едноставно да направите салата.

Јаткaсти плодови

Јатки плодови – бадеми, ореви, лешници, индиски ореви се здрави грицки. Тие се многу богати со калории, затоа не заборавајте да јадете повеќе од една шака. Тие содржат витамини Ц, А и Б комплекс, калиум, калциум, железо, магнезиум…

Леб од цело зрно

Исечете многу тенка кришка леб од цело зрно, комбинирајте ја со нискокалоричен намаз како рикота и ќе внесете помалку од 100 калории. Додадете кришка домат или парче краставица одозгора и ќе имате одлична, здрава ужина.

