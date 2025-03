0 SHARES Сподели Твитни

Музичарот Горги Горгиев ја загуби својата битка во трагичниот пожар во Кочани. Изгубен е талент од Струмица, пријател и личност со отворено срце, кој преку музиката носеше среќа и чувства. За ова на Фејсбук напиша Костадин Костадинов, градоначалникот на Струмица.

The post Музичарот Горги Горгиев го загуби животот во пожарот во Кочани appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: