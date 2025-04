Музичко-поетска вечер во Филхармонија со Марко Виденовиќ и триото „Мевлем“

0 SHARES Сподели Твитни

Оваа недела, четврток во 20:00 часот, во Камерната сала на Филхармонија, ќе се одржи музичко-поетско случување со учество на Марко Виденовиќ и трио „Мевлем“. Проектот „Мевлем“ е неповторлив спој на музика и поезија, дело на композиторот и поет Марко Виденовиќ, кој преку своите креации остварува извонреден дијалог меѓу мелодиите и стиховите. Оваа програма вклучува прво изведување на композиции кои се создадени ексклузивно за оваа прилика, што го прави настанот значаен за промовирање на македонското музичко творештво, обрнувајќи внимание на домашниот културен идентитет.

Главна точка на „Мевлем“ е музичката содржина, разработена да го одрази духовното и естетско наследство на македонската култура. Учесниците во „Мевлем“ се првенствени музичари: Памела Велкова (виолина), Верица Ајтовска (виола), Енис Аљи (виолончело), заедно со авторот Виденовиќ (пијано и глас). Овие талентирани изведувачи ќе ја оживеат креативната идеја на проектот преку изведби и рецитали, создавајќи уникатна уметничка амбиент.

Марко Виденовиќ, за овој проект, има компонирано 15 оригинални дела кои потполно ја надополнуваат неговата поезија, правејќи ја програмата богата со емоции и уметнички детали. Неговата успешна кариера до сега вклучува различни концерти и поетски публикации, а преку „Мевлем“, тој гледа можност за сеопфатно комуницирање со публиката која го следи преку социјалните мрежи и книги. Проектот е резултат на долгорочен труд со цел претставување на културните и естетските вредности пред пошироката јавност. Со „Мевлем“, уметноста се претставува како неоткинлив дел од животот, изразувајќи духовни, морални и емоционални вредности, и проектот прави значаен придонес за камерното музицирање во Македонија.

