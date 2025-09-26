Мумии стари 7000 години откриени во Сахара: Нада откри дека не делат ДНК со денешните луѓе, шокантно откритие ги изненади научниците (Фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Човечката еволуција е сложен процес. Иако денес постои само еден човечки вид што живее во светот (Хомо сапиенс), порано не беше така.Исто како што луѓето се менувале, за време на еволуцијата, тие се менувале и се движеле. Така , Сахара , денес едно од најсушните места на Земјата, некогаш била бујна, зелена област. Толку зелена и плодна што во неа имало постојано човечко население.Такаркори крие многу тајни.Во периодот помеѓу 14.800 и 5.500 година п.н.е., познат како африкански влажен период , пустината имала доволно вода за да го поддржи животот. Саваната била зелена, богата со езера и мочуришта.Раните човечки заедници ги користеле овие услови за развој на земјоделството и сточарството. Меѓу нив биле и жителите на југозападна Либија, за кои би се очекувало генетски да припаѓаат на популациите од подсахарска област – но современите анализи не го потврдиле ова.Водечкиот археогенетичар од Институтот Макс Планк, д-р Нада Салем, заедно со тим истражувачи, ги анализирале гените зачувани во мумифицираните остатоци од две неолитски жени, стари 7.000 години, пронајдени во засолништето во пештерата Такаркори.Станува збор за археолошко наоѓалиште кое се наоѓа во планините Тадрарт Акакус на југозапад од Либија, а фрагментите од ДНК беа доволни за да им дадат на научниците увид во минатото.Долго одвоени лозиРезултатите беа објавени во списанието Nature, каде што се наведува:„Поголемиот дел од жителите на Такаркори потекнуваат од досега непозната северноафриканска генетска лоза, која се одвоила од потсахарските лози приближно во исто време како и предците на денешните луѓе надвор од Африка и останала изолирана поголемиот дел од своето постоење.“Тие заклучуваат дека одвојувањето се случило пред околу 50.000 години.Најстарите траги во АфрикаИсто така, се верува дека жителите на Такаркори имале помалку контакт со неандерталците , бидејќи во нивниот геном е пронајдена значително помалку неандерталска ДНК отколку кај луѓето надвор од Африка. Сепак, откриени се траги од генетско мешање со земјоделци од Левант.Еден од авторите на студијата, д-р Савино ди Лернија , ја нагласува важноста на локацијата во Либија:„Неверојатно е како Такаркори, ископан помеѓу 2003 и 2006 година, продолжува да дава неверојатни археолошки откритија. Тука ги имаме најстарите траги од преработка на млеко во Африка, стари повеќе од 7.000 години, што е предмет на претходни истражувања, но и најстарите докази за одгледување добиток на континентот, стари околу 8.000 години.“Сахара како домИако биле сточари, жителите на Такаркори развиле и напредни техники во изработката на керамика, кошници, како и дрвени и коскени алатки, објавува „Метро“.За разлика од типичните номадски заедници, тие останувале подолго на едно место – веројатно благодарение на разновидноста на околината.Времето ќе покаже какви тајни сè уште крие локалитетот Такаркори.

