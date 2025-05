0 SHARES Сподели Твитни

На недела, 25 мај 2025 година, во 19 часот, ќе се одржи свеченото отворање на најновото уметничко дело на истакнатиот полски уметник Пшемислав Блејжик, познат како Sainer, именувано како harmonoise_230425, во Младинскиот културен центар во Скопје. Настанот е организиран преку соработка меѓу Амбасадата на Република Полска во Скопје и Адам Мицкевич Институтот од Варшава, како елемент на меѓународната културна програма планирана во рамките на полското претседавање со Советот на Европската Унија во 2025 година. Почетокот на настанот предвидува коктел на терасата во МКЦ покрај кејот на реката, по што ќе следи официјалното отворање со церемонија на сечење на лента пред муралот.

Пшемислав Блејжик, познат како “Саинер,” е реномиран полски уметник, кој се истакнува по својата работа во областа на муралите, сликарството и уличната уметност. Со неговиот уникатен стил кој е комбинација на надреализам и сложени детали во истакнати палети на бои, неговите дела изобилуваат со визуелна привлечност и ја обогатуваат урбаната средина на многу градови ширум светот. Саинер е признат како водечка фигура во современата улична уметност, а неговите мурали се видливи во бројни градови низ Европа и пошироко.

The post Мурал од полскиот уметник Sainer ќе го краси Скопје appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: