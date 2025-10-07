Муртезани: Предвремени избори НЕМА ДА ИМА, Беким Сали ќе биде прв вицепремиер

0 SHARES Сподели Твитни

Предвремени парламентарни избори следната година нема да има, зашто нема никаква потреба за тоа, вели министерот за европски прашања и потпретседател на Алтернатива (дел од ВРЕДИ), Орхан Муртезани, во интервју на МРТ 1.На прашање дали, сепак, има контекст којшто може да направи притисок и да ја принуди ВМРО-ДПМНЕ да се реши на таков потег, особено ако ДУИ биде победник на локалните избори, Муртезани одговара дека владејачкото мнозинство со 76 пратеници е стабилно.-Ова намерно се лансира од страна на ДУИ, меѓутоа овој дискурс бил неколку пати неуспешен. Веднаш по изборите, сите челници на ДУИ тврдеа дека нема шанси ВЛЕН и ВМРО-ДПМНЕ да направат влада. Направивме влада. После велеа, нема шанси да траат ни 100 дена, поминаа 100 дена. Па, велеа ќе видите после Нова година, готово, ние ќе палиме сè живо и диво, нема да дозволиме оваа влада да помине. Одиме на локални избори. Така што, сè додека тие зборуваат вака, ние ќе продолжиме да победуваме и да владееме, рече Муртезани.Тој додава и дека предвремени избори би значеле забавување на проектите што веќе ги отпочнала Владата.-Засега ние не гледаме никаква потреба, бидејќи сите тие мерки коишто владата месеци наназад ги спрема и ги презема, очекуваме првите резултати да се појават во 2026. Ако ние одиме на предвремени парламентарни избори, значи дека цела година ќе ја изгубиме, додава Муртезани.Во однос на најавите за владина реконструкција до крајот на годината, Муртезани посочува дека ќе бидат неопходни ако дел од министрите кои сега се кандидати, бидат избрани за градоначалници.-Не се знае дали ќе биде реконструкција, бидејќи за реконструкција да биде мора една третина од владата да се смени. Меѓутоа, некои министри ќе бидат сменети бидејќи ќе станат градоначалници. Во овој случај ќе треба нов министер за животна средина и нов министер за демографија, труд и млади. Засега сигурно се знае дека прв вицепремиер ќе биде Беким Сали, нашиот пратеник во Собранието, бидејќи функциите што ги имаше Изет, прв заменик претседател на Владата и министер за животна средина, ќе се разделат. Така што, одредени промени ќе има. Колку ќе бидат тие и какви ќе бидат, засега не знаеме, меѓутоа секако дека одредени промени ќе има, посочува Муртезани.Тој посочува и дека во рамки на владината коалиција веќе е договорено функцијата на Меџити како прв вицепремиер да ја преземе поранешниот министер за здравство и актуелен пратеник Беким Сали. Тоа, како што вели Муртезани, нема да значи уште еден министер во Владата од ВЛЕН, туку раздвојување на функциите – прв вицепремиер и министерската позиција во животна средина.Во однос на изборната кампања, Муртезани вели дека делата може некого да го направат „орел“ или успешен политичар, а не реториката која служи за закана дека мора да бидеш дел од секоја власт. Во однос на тоа какви прашања доминираат во кампањата кај партиите на Албанците, Муртезани вели дека ВРЕДИ константно говори за проекти, финансирање и буџети, додека ДУИ ги подгрева страстите кај Албанците, сакајќи да ги покријат неспособноста и корупцијата.-ДУИ, бидејќи за 22 години Али Ахмети не постигнал да направи канализација за своето село, е многу тешко да ги убедите граѓаните дека после 22 години власт, вие сега ќе направите канализација, водоводна мрежа, училишта итн. Затоа, имајќи предвид дека тие на терен ќе се соочат со прашањето – па зошто не сте ги правеле досега, од конкретни проекти преминуваат во националистичка кампања, во навреда и подгревање на страстите на Албанците, сакајќи така да ги злоупотребат и да ги користат како штит за нивната масовна корупција, рече Муртезани.Тој порачува дека тие нема да го спуштат нивото, иако можеби имаат и морално право пожестоко да одговараат на прозивките и навредите на лидерот на ДУИ, Али Ахмети. Но, вели Муртезани, тоа зборува за тоа кој каков човек е, какви вредности има, колку е демократ и врз основа на тие работи, станува јасно за каков профил на луѓе станува збор.Прашан дали отворената поддршка на ВМРО-ДПМНЕ повеќе им помага или им одмага на кандидатите на ВЛЕН во овој политички контекст, Муртезани вели дека овој начин на соработка не започнал со нив и оти ваквите случаи биле традиционални кога ДУИ бил во коалиција со ВМРО-ДПМНЕ на Никола Груевски, а потоа и со СДСМ.

Пронајдете не на следниве мрежи: