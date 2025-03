0 SHARES Сподели Твитни

Одлуката на министерот за култура и туризам, Зоран Љутков, за именување на Мустафа Имери како директор на Македонската филхармонија е уште еден показател за непочитување на законите во државата. Синдикатот на Македонската филхармонија сомнева дека конкурсот се спровел во нетранспарентна и незаконска атмосфера, каде партиската поврзаност и личните договори станале главна основа за добивање на водечките позиции.

Според нив, Љутков денеска донел политички мотивирана одлука, пренебрегнувајќи ги правните основи со тоа што го назначил кандидатот кој наводно не ги исполнувал сите услови согласно Законот за култура и конкурсот. Од овој аспект, вработените ќе бараат одговорност од министерот кој, наместо да ги следи законите, избрал да ги реализира меѓупартиските договори.

Секогаш беше наш приоритет, додаваат од синдикатот, конкурсот да биде спроведен на легален и транспарентен начин и да се избере кандидат кој ги исполнува сите критериуми без оглед на етничката припадност. Од друга страна, албанските медиуми објавија дека Мустафа Имери ќе биде прв Албанец на чело на Македонската филхармонија, нагласувајќи дека вратите на оваа институција биле затворени за Албанците.

Синдикатот изрази осуда на какви било изјави со националистичка тематика, истакнувајќи дека етничката припадност не е релевантна, туку способноста на новиот директор да го води овој важен културен институт. Мустафа Имери, според нив, не ги исполнува наведените услови и е избран неправилно, поради што ќе започнат со протести се додека не се промени одлуката.

Воедно, информираат дека нивниот хуманитарен концерт „Без зборови“, кој е закажан за утревечер, ќе се одржи како почит кон жртвите од трагедијата во Кочани и благодарност кон публиката што придонесува за оваа хуманитарна цел.

The post Мустафа Имери потенцијално на чело на Македонската филхармонија appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: