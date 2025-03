Мустафа Имери ја презеде улогата на директор на Македонската филхармонија

0 SHARES Сподели Твитни

Мустафа Имери, роден во 1981 година во Скопје, е новиот директор на Македонската филхармонија, назначен од ресорниот министер Зоран Љутков по спроведен јавен Конкурс. Според критериумите, потребно е кандидатот да има минимум пет години искуство во областа на културата, да биде признат културен професионалец со докажани квалификации, да поднесе четиригодишна програма за развој и да има меѓународен сертификат за англиски јазик на ниво B2. Налозите укажуваат дека Имери работел како професор тенор и 15 години ја водел Катедрата на албански јазик во Средното музичко училиште „Илија Николовски-Луј“. Закончил на Факултетот за музичка уметност во Скопје и е дипломиран соло-пејач. Стана познат на јавноста минатата година во февруари, кога на прес-конференција истакна дека бил одстранет поради објавување фотографија со лидерот на Демократско движење, Изет Меџити.

