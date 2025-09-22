Муцунски: Западен Балкан мора да остане стратешки дел од европската иднина

0 SHARES Сподели Твитни

Првиот состанок на министрите за надворешни работи на Јадранско-јонската иницијатива (IAI) се одржа денес, во рамките на 80-тото заседание на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк, настан што претставува историски момент и потврда за заедничката посветеност на регионалната соработка, европската интеграција и конструктивниот мултилатерализам.Состанокот беше организиран од Република Северна Македонија, која го презеде едногодишното претседателство со IAJ за периодот 2025–2026 година.Во својот говор, министерот за надворешни работи и надворешна трговија, Тимчо Муцунски, ја нагласи симболиката на оваа година, која одбележува пет години членство во Стратегијата на ЕУ за Јадранско-јонскиот регион (EUSAIR), седум години членство во IAJ и 25 години од потпишувањето на Декларацијата од Анкона – основата на оваа регионална иницијатива.Под мотото „Зајакнување на регионалното единство, унапредување на европската иднина“, претседателството на РМВ ја потврди својата посветеност на продлабочување на интеграцијата и соработката меѓу земјите-членки и нивниот однос со Европската Унија.Муцунски ја истакна потребата од кредибилен процес на проширување на ЕУ, нагласувајќи дека Западен Балкан мора да остане стратешки дел од европската иднина.

