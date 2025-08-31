Муцунски: СДСМ и ДУИ имаа празни ветувања за интеграција на земјата во ЕУ, мора да покажеме трпение за да немаме повторени блокади

0 SHARES Сподели Твитни

Министерот за надворешни работи, Тимчо Муцунски, ја коментираше изјавата на лидерот на СДСМ во врска со блокирањето на европските интеграции на земјата од страна на актуелната влада.„Нема да чуете едно од нас пред камера, а друго зад затворени врати. Ова е суштината на довербата, да бидеме исти и во зборовите и во делата. Тука е најголемата контрадикција кај Венко Филипче: од една страна зборува за уставни измени, од друга страна за откажување на разговорите доколку има ново вето. Таквиот пристап не носи безбедност, туку неизвесност за насоката во која треба да се движи државата“, рече Муцунски.„Во текот на изминатите години видовме што значи политиката во брзите акции и празните ветувања. СДС и ДУИ, со секое ветување, отвораа надеж, додека со секој притисок ја уништуваа таа надеж. Заедничките документи што беа одобрени во Собранието не донесоа сила, туку слабост – тие беа веднаш отфрлени штом се појави каков било предизвик. Нашиот пат е различен. Работиме на решенија што носат одржлив напредок – а не на блокади што се повторуваат. Подобро е да се покаже трпение и мудрост отколку да се преземат акции што утре ќе биде уште поголем товар за државата. Ова е пристапот на државник: да се размислува за денес, утре и задутре“, нагласи Муцунски.Тој додаде дека разликата лежи во фактот што за сегашната влада, европската иднина не е празна фраза.

