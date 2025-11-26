„МУ НАРЕДИВ ДА ОДИ ВО МОСКВА КАЈ ПУТИН!“ Трамп штотуку ги објави најновите вести за мировниот план за Украина

0 SHARES Сподели Твитни

Се радувам на средбата со претседателот Зеленски и претседателот Путин наскоро, но само кога договорот за завршување на оваа војна ќе биде конечен или ќе биде во последна фаза.

Американскиот претседател Доналд Трамп штотуку се објави на социјалната мрежа Truth Social.

– Во текот на изминатата недела, мојот тим постигна огромен напредок кон завршување на војната меѓу Русија и Украина. Минатиот месец беа убиени 25.000 војници. Оригиналниот мировен план од 28 точки , изготвен од Соединетите Американски Држави, е доработен, со дополнителни придонеси од двете страни, и остануваат само неколку точки на несогласување – рече Трамп и додаде:

– Со надеж дека ќе го финализирам овој мировен план , му наложив на мојот специјален претставник, Стив Виткоф, да се сретне со претседателот Путин во Москва, додека секретарот на армијата Ден Дрискол ќе се сретне со Украинците во исто време.

Трамп додаде дека ќе биде информиран за напредокот, заедно со потпретседателот Д.Ж. Д. Венс, државниот секретар Марко Рубио, секретарот за одбрана Пит Хегсет и началникот на кабинетот на Белата куќа, Сузи Вајлс.

– Се радувам на средбата со претседателот Зеленски и претседателот Путин наскоро, но само кога договорот за завршување на оваа војна ќе биде конечен или во својата последна фаза. Ви благодарам за вашето внимание кон ова многу важно прашање и да се надеваме сите дека ќе се постигне мир. Што е можно поскоро – напиша Трамп.

