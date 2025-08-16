Му откажаа бубрезите на брутално претепаното момче во Ваљево

Потпретседателот на Демократскатра партија во Србија, Миодраг Гавриловиќ, изјави дека шеснаесетгодишното момче кое беше претепано на протест во Ваљево е во многу сериозна состојба и дека бубрезите му откажале.

„Невидено полициско насилство е регистрирано овие денови во Ваљево. Момчето А.Р. кое беше брутално претепано во Ваљево е родено во 2009 година, има само 16 години и е во многу сериозна состојба бидејќи бубрезите му откажале“, напиша Миодраг Гавриловиќ, поранешен пратеник и потпретседател на Демократската партија на социјалната мрежа X.

Според Гавриловиќ, тој бил префрлен во Белград во приватна болница и е во исклучително сериозна состојба, бидејќи бубрезите му откажале.

„Би ги замолил сите граѓани да бидат обединети и да дадат секаква можна помош и поддршка. Тој не е сам“, додаде Гавриловиќ.