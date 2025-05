0 SHARES Сподели Твитни

Македонскиот фолклорен ансамбл „Илинден“ со седиште во Мисисага, Канада, го освои првото место на Интернационалниот уметнички фестивал во натпреварувачки карактер што се одржа во Љорет де Мар, Каталонија, Шпанија. Ова остварување не претставува само победа за ансамблот, туку е значаен момент за македонската култура во дијаспората. Ансамблот „Илинден“ е првиот македонски фолклорен тим од Северна Америка кој успеа да добие ваква чест на светски натпревар, надминувајќи ги врвни групи од земји како Индонезија, Шпанија, Литванија, Индија, Латвија и Украина, како што соопштија од ансамблот. На фестивалот, кој се одржа на 1 мај во Шпанија, ансамблот ги претстави своите таленти преку делови од кореографијата „Источна“, што е креација на познатиот Тофе Дракулески, додека музиката е дело на познатиот Ѓорѓи Димчевски. Изведбата го освои присутното жири со својата автентичност, динамика и театарска величина, освојувајќи највисоки оценки. Ансамблот „Илинден“, кој е дел од Македонската Православна Црква „Св. Илија“ во Мисисага, е во функција од 1984 година и е клучен културен столб за македонската дијаспора во Канада. Во текот на последните децении, ансамблот има настапувано во многу градови низ САД, како Њујорк, Чикаго, Вашингтон, Акрон, Бафало, Детроит, како и во Македонија.

The post МФА „Илинден“ доби награда на фестивал во Шпанија appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: