Набавени се 80 000 вакцини против сезонски грип – почна пријавувањето за бесплатна имунизација

Од денеска почнува пријавувањето за бесплатна вакцинација против сезонски грип на ризичните групи население, соопшти Министерството за здравство (МЗ).

Пријавувањето може да се направи со поплнување на апликацијата vakcinacija.mk на слениот линк: https://vakcinacija.mk/mk/registration-flu или преку својот матичен лекар.

Според министерот за здравство Азир Алиу, интересот на граѓаните за бесплатна вакцинација против сезонски грип секоја година е се поголем, што покажува зголемена свесност за заштита од грип и ја потврдува важноста и потребата од оваа превентивна мерка.

„Ги повикувам граѓаните, а особено лицата од ризичните категории навреме да го заштитат своето здравје. Годинава се набавени историски најголем број вакцини против сезонски грип – 80 000 дози четиривалентна вакцина од реномираниот производител ‘Абот‘ од Холандија“,рече Алиу

Со бесплатна вакцинација се опфатени ризичните категории население, како повозрасни лица над 65 години, лица со хронични заболувања, здравствени работници, бремени жени, деца на возраст од шест месеци до пет години, како и лица сместени во старски домови и вработени во овие установи.

