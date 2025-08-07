Навивачите на Шкендија со националистички скандирања за Голема Албанија и Илирида за време на натпреварот со Карабах.На трибините беа сите лидери на Албанците

0 SHARES Сподели Твитни

Навивачите на Шкендија синоќа во повеќе наврати за време на натпреварот со Карабах на Националната арена скандираа „Илирида“ и „Голема Албанија“. Тие и покрај сите апели за фер и спортско навивање, направија инцидент со националистичките извикувања.

Министерството за внатрешни работи претходно соопшти дека ќе ги санкционира евентуалните националистички испади, како што реагираше по националистичките и вулгарни испади на навивачи на кошаркарскиот натпревар меѓу Македонија и Романија во Куманово.

Ова не е прв испад на навивачите на Шкендија. Тие пред неколку месеци за време на едноминутниот молк на натпреварот против Брера, а во чест на загинатите и повредените во трагедијата во Кочани, упатуваа свирежи и скандираа за УЧК.

Натпреварот од трибините го следеа сопственикот на Шкендија бизнисменот и сопственик на познатата фирма Еколог, Љазим Дестани. Тој беше помеѓу Ахмети и Таравари од едната и Гаши и Меџити од другата страна. Вчера со соопштение на спортско навивање без недолични и националистички скандирања повика сопственикот на Шкендија.

Инаку, Шкендија го загуби натпреварот од Карабах со 1:0.

