Навивачите се бесни: Откриено е зошто Никола Јокиќ и Лука Дончиќ одиграа само пет минути на НБА Ол Стар натпреварот

Суперѕвездите на Денвер Нагетс, Никола Јокиќ и Лос Анџелес Лејкерс, Лука Дончиќ, поголемиот дел од НБА Ол-стар натпреварот во Лос Анџелес го поминаа на клупата. Американските медиуми се занимаваа со оваа тема и изнесоа неколку причини зошто српско-словенечкиот дуо не им приреди повеќе магија на навивачите на теренот.

Имено, причините за само неколку минути на теренот за двајцата кошаркари се јасни: двајцата сè уште се опоравуваат од повреди. Јокиќ од контузија на коленото, а Дончиќ од истегнување на тетивата.

Со оглед на новиот формат на стариот натпревар со четвртини од 12 минути и пократки продолженија, како и фактот дека ова се егзибициски натпревари без натпреварувачки набој, не е изненадувачки што претставниците на „Тим Света“ не играа повеќе.

Покрај тоа, Шеј Гилјус-Александар и Стеф Кари не играа поради повреди. А Јокиќ и Дончиќ играа само неколку минути, и со тоа ја почитуваа желбата и изборот на навивачите да ги видат на теренот.

