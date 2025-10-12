Навивачи скандираа „УЧК“, „каурски пи*ки“ и „Смрт за Србија“ по победата на Албанија

Голем број албански навивачи се собраа во Тетово за да ја прослават победата на нивната репрезентација, но прославата брзо стана скандалозна и провокативна.

Снимките што се појавија на социјалните мрежи покажуваат толпа како скандира „УЧК“, „каурски пи*ки“ и „Смрт за Србија“, предизвикувајќи бес низ целиот регион.

Се верува дека во инцидентот се вклучени навивачките групи „Балисти“ и „Шверцери“, кои ги поддржуваат клубовите Шкендија и Шкупи, тимови што се натпреваруваат во Првата лига на Македонија, чие јадро е составено од етнички Албанци.

Досега нема официјална реакција од македонските власти за инцидентот, но се очекува надлежните институции да го истражат случајот, со оглед на тоа што ваквите инциденти можат дополнително да ги зголемат тензиите во регионот.