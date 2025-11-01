0 SHARES Сподели Твитни

Фудбалерите на Манчестер Јунајтед ја прекинаа серијата од три победи, откако ремизираа 2-2 на гостувањето кај Нотингем Форест во 10-то коло од Премиер лигата.

Популарните „Форестерс“ се доближија до победа по пресвртот, но „Девилс“ успеаја да се спасат од пораз во финишот од натпреварот, а неуспехот на гигантите од „Олд Трафорд“ особено ќе го разочара нивниот познат навивач Френк Илет, кој чека Јунајтед да направи пет победи за да се потстриже.

Илет го започна овој предизвик пред 392 дена, кога рече дека нема да се потстриже додека неговиот сакан клуб не победи на пет натпревари по ред.

По неколку десетици дена, Илет веќе стана хит на социјалните мрежи, а денес развојот на ситуацијата со неговата фризура се следи со големо внимание.

Денес, Јунајтед го разочара овој навивач откако Касемиро постигна гол за водство од 1-0 во 34-тата минута, но следеше шок за тимот на Рубен Аморим.

Гибс-Вајт израмни во 48-та минута за резултат од 1-1, додека само две минути подоцна Савона постигна гол за целосен пресврт и голема прослава на стадионот „Сити Граунд“.

До крајот на натпреварот, Јунајтед успеа да избегне пораз, бидејќи Амад Дијало постигна спектакуларен гол во 82-та минута од играта, кога одлично улови волеј од 20 метри и ја спречи Селта да постигне водство од 2:2.

Форест ја прекина серијата од четири последователни порази и сега има шест бода, што ги држи на 18-то место на табелата, додека Јунајтед е на петтото место со 17 бода.

Јунајтед ќе биде домаќин на Тотенхем во следното коло, додека Форест прво ќе игра натпревар против Штурм во Грац, во рамките на Европската лига, а потоа ќе го пречека Лидс во следното коло од Премиер лигата.

The post Навивачот на Јунајтед сепак ќе мора да почека за нова фризура: Црвените ѓаволи ,,кикснаа” против Форест, серијата на победи заврши (видео) appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: