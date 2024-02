НАВИВАЧ ЗА МАЛКУ ЌЕ НАСТРАДАЛ НА ТЕНИСКИ МЕЧ! Маж ја бркал топката и ПАДНАЛ ПРЕКУ ЅИДОТ – морничава сцена на трибините! (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Елена Рибакина и Анастасија Пављученкова се сретнаа во полуфиналето на турнирот во Доха, а по натпреварот се случи неверојатна сцена.

Главната улога ја имаше еден навивач, кој при обидот да ја фати топката падна над трибините.

Имено, Рибакина по победата фрли неколку топки на трибините, а додека се обидуваше да стигне до една, несреќникот излета и падна преку ѕидот.

Се уште не е познато какви повреди се здобил навивачот, а како изгледало тоа погледнете во приложеното видео:

EXCUSE ME WHAT DID JUST HAPPEN IN DOHA pic.twitter.com/yMICah9uI9— Relevant Tennis (@RelevantTennis) February 16, 2024

