Навика што ја практикуваат многумина може да го зголеми ризикот од мозочен удар

0 SHARES Сподели Твитни

Мозочниот удар погодува стотици илјади луѓе секоја година, а според Американската асоцијација за срце, по едно лице во Соединетите Американски Држави умира од мозочен удар на секои три минути. Иако овие бројки се застрашувачки, експертите нагласуваат дека постојат начини да се намали ризикот. Некои навики, иако навидум безопасни, всушност можат да го зголемат ризикот од мозочен удар.Тој додава дека продолженото седење може да го зголеми крвниот притисок, холестеролот и да доведе до зголемување на телесната тежина, што сето тоа го зголемува ризикот од мозочен удар. Дури и луѓето кои редовно вежбаат не се целосно заштитени ако го поминуваат поголемиот дел од денот седејќи.Освен седењето, постојат и други секојдневни навики кои го зголемуваат ризикот од мозочен ударЗа да се намалат негативните ефекти, д-р Морган советува воведување мали паузи за движење: станување и истегнување, одење за време на телефонски повици или поставување потсетници на секои 30 до 60 минути. Малите промени како што се искачување по скали, паркирање подалеку од вашата дестинација или стоење на вашата маса можат да имаат значително влијание врз здравјето на вашето срце и крвните садови.Покрај седењето, постојат и други секојдневни навики кои го зголемуваат ризикот од мозочен удар. Д-р Морган предупредува дека нелекуваниот висок крвен притисок е еден од најголемите фактори на ризик. Исто така, прекумерното внесување сол дополнително го зголемува ризикот, додека лошиот квалитет на спиење може да придонесе за нарушувања на расположението, меморијата и концентрацијата и да го зголеми ризикот од мозочен удар.Доколку се појават симптоми како што се слабост, вкочанетост, проблеми со говорот или промени во видот, експертите нагласуваат дека е клучно веднаш да побараат итна медицинска помош.

Пронајдете не на следниве мрежи: