Над илјада студенти останаа без субвенции за храна поради недостаток на координација меѓу институциите

Повеќе од 1.000 студенти останаа без субвенции за храна за ноември поради административни пропусти и недоволна координација меѓу факултетите и Министерството за образование и наука (МОН), според информациите од платформата за заштита на студентите „Студентарија“ и од самото Министерство.

Според нив, некои факултети не ги доставиле навреме списоците на запишани студенти до министерството, па затоа на многу од нив им е привремено одземено правото на субвенции за храна.

„Секој месец кога студентите аплицираат за храна, Министерството ги ажурира податоците. Доколку студентот е одјавен или го изгуби статусот, неговото право се одзема“, објасни Гоше Николов од „Студентарија“ за медиумите.

Тој додава дека проблемот со доцните или недоставените списоци се повторува секоја академска година.

„Некои факултети не ги испратија студентските списоци навреме на почетокот на академската година. Како резултат на тоа, Министерството им го одзеде правото на оброци на студентите запишани таму. Истото се случува речиси секоја година бидејќи нема доволна координација меѓу факултетите и Министерството“, додаде Николов.

Министерството за образование и наука потврди дека исплатата на субвенциите за студентски оброк се врши согласно списоците доставени од високообразовните институции и дека тоа не може да се направи без потврдени и ажурирани податоци.

