Вести

Над пола милион евра потрошени за заштита од сајбер напади, а М-НАВ повторно со потешкотии поради хакерски напади

Written by Леонардо on

More in Вести:

Илјадници евра се дадени за софтвери и најразлична заштита од сајбер напади, за М-НАВ повторно да има проблеми со работењето поради хакерски напади.

М-Нав со денови е мета на хакерски напад, а наводно истата неколку дена била оставена без интернет поради што останале без податоци од метео службата и од центарот за обработка на летови. Од М-НАВ велат дека се работи за обид за нелегално влегување во административниот дел на компјутерската мрежа, но тоа во ниту еден момент не влијаело на безбедноста на воздушниот сообаќај.

-М-НАВ деновиве е во исчекување и на официјалниот извештај од МВР за да се потврдат причините и евентуално да се пронајдат сторителите на овој обид за хакерски напад. Важно е да се истакне дека оперативните системи за управување со воздушниот сообраќај во ниту еден момент не беа засегнати, бидејќи меил серверот на административниот дел не е поврзан со системите за управување со воздушниот сообраќај. На тој начин, безбедноста и континуитетот на воздухопловно-навигациските услуги останаа целосно обезбедени, соопштија од М-НАВ.

Согласно информациите достапни на веб-страницата за јавни набавки, над половина милион евра, односно околу 617.000 евра се дадени за заштита од хакерски напади, заштита од сајбер напади, одржување на системи и слично.

Дополнително средства се потрошени и за одржување на овие системи, меѓутоа ефектот не е видлив.

Од МВР велат дека се преземени службени мерки и активности во просториите на МНАВ. Се преземаат мерки за расчистување на случајот во координација со Основното јавно обвинителство Скопје, со цел утврдување на сторител на кривичното дело.

Пронајдете не на следниве мрежи: