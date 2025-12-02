Над 150 загинати во облакодерите во Хонг Конг, властите уапсија 25 осомничени за урбана корупција

Властите во Хонг Конг објавија формирање независна комисија предводена од судија за да ги утврди причините за најлошата пожарна трагедија во градот во последните децении.

Најмалку 151 лице загина во пожарот во станбениот комплекс Ванг Фук Корт, а телата се пронајдени во скалите и покривите додека жителите се обидуваа да избегаат од пламенот.

Полицијата уапси 13 лица под сомнение за убиство од небрежност, додека уште 12 се уапсени во антикорупциска истрага поврзана со реновирањето на комплексот. Не е познато дали некое од апсењата е поврзано, објави Ројтерс.

Сомневање за неквалитетна реновирање и прикривање на материјали

Властите велат дека пластичната мрежа и изолационата пена што се користеле за време на реновирањето помогнале пожарот брзо да се прошири низ седумте високи кули, каде што живеат повеќе од 4.000 луѓе. Тестовите покажаа дека материјалите не ги исполнуваат стандардите за противпожарна заштита и дека дел од опремата била скриена од инспекција, изјави главниот секретар Ерик Чан.

Жителите на Ванг Фук Корт предупредија за опасноста од запаливи материјали уште во септември 2024 година, но им било кажано дека ризикот е „релативно низок“, соопшти градското Министерство за труд.

Властите, исто така, велат дека алармите не работеле правилно и дека изолационата пена го забрзала ширењето на пожарот.

Владата ја отфрла политизацијата, активистите предупредуваат на репресија

Откако некои граѓански групи побараа поголема транспарентност, полицијата приведе еден студент, а локалните медиуми објавија дека уште две лица се под истрага за можно поттикнување бунт. Полицијата не коментираше за случаите.