Над 200 илјади туристи ја посетија земјата само во јули

– Според официјалните податоци од Државниот завод за статистика во јули 2025 година, вкупниот број туристи што ја посетиле Македонија изнесувал 209.932, бројка што укажува на континуиран растечки интерес за земјата како туристичка дестинација. Од овој број, 42,1 процент биле домашни туристи, додека 57,9 проценти биле странски туристи, што укажува на значително учество на меѓународни посетители. Овој висок процент на странски туристи во однос на вкупниот број сигнализира и подобро позиционирање на Македонија на глобалниот туристички пазар.Во истиот месец, регистрирани се вкупно 770.733 ноќевања, што е важен индикатор за проценка на економското влијание на туризмот. Од овој вкупен број, 69,2 проценти од ноќевањата се остварени од домашни туристи, додека 30,8 проценти се остварени од странски туристи. Оваа диспропорција помеѓу странското учество и должината на престојот укажува дека домашните туристи имаат тенденција да останат подолго во сместувачките објекти, додека странските туристи може да остваруваат пократки, но поинтензивни посети.Во однос на потеклото на странските туристи во јули 2025 година, статистиката покажува дека најголем број посетители дошле од Турција, со вкупно 55.129 туристи, значително поголем број во споредба со другите земји. Следни на ред се Србија со 9.898 туристи, Полска со 4.304 туристи и Холандија со 3.989 туристи. Оваа географска распределба на посетителите укажува на стабилни врски со регионот, особено со соседните земји и оние со кои РСМ има добри политички и економски односи.Во периодот јануари-јули 2025 година, во споредба со истиот период минатата година, е забележано зголемување од 10,2 проценти на вкупниот број туристи. Ова зголемување претставува позитивен тренд што е резултат на подобрата промоција на Македонија како туристичка дестинација, инвестициите во туристичката инфраструктура и подобрените услуги.Растот е главно поттикнат од странските туристи, чиј број се зголеми за 15,1 процент, додека бројот на домашни туристи бележи мало намалување од 0,1 процент. Оваа промена укажува на сè поголем потенцијал за привлекување меѓународни туристи, како и на потребата од пофокусирани политики за стимулирање на домашниот туризам.Во однос на ноќевањата, во овој период е забележано вкупно зголемување од 5,5 проценти во споредба со јануари-јули 2024 година. Странските туристи најмногу придонесоа за ова зголемување, со дополнителни 11,5 проценти во нивните престојувања, додека престојот на домашните туристи се намали за 0,5 проценти. Оваа разлика укажува на промена во пристапот и очекувањата на странските туристи, кои остануваат подолго и можеби истражуваат повеќе области од земјата.Како заклучок, овие податоци одразуваат позитивен развој на туристичкиот сектор во Македонија, со јасна ориентација кон проширување на неговото меѓународно присуство и зголемување на конкурентноста во регионот. Зголеменото присуство на странски туристи е јасен показател за зголемената привлечност на Македонија како дестинација, додека предизвикот останува да се одржи интересот и одржливо да се зголеми туристичката понуда во наредните години.

