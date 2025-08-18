Над 2000 пожарникари ќе се борат со огнената стихија во Шпанија

Покрај 1.400 активно вклучени војници кои се борат со огнената стихија во Шпанија, уште 500 војници се распоредени денеска да ги гаснат пожарите во Шпанија, соопшти премиерот Педро Санчез. Активната огнена стихија е активна една недела и е најжестока во регионот Галиција.

Пожарникарите се борат со 12 големи шумски пожари во Галиција, многу домови уште се во опасност и се одвиваат евакуации.

Националниот железнички оператор „Ренфе“ ги прекина брзите возови меѓу Мадрид и Галиција поради пожарите. Галициските власти им советуваа на луѓето да носат маски за лице и да го ограничат времето поминато на отворено за да избегнат вдишување чад и пепел.

Температурите во Шпанија денес би можеле да достигнат 45 степени.