Наезда од скакулци во Украина: „Последица на војната“

0 SHARES Сподели Твитни

Наезда од скакулци ја уништува јужна и источна Украина загрозувајќи ги посевите во регионите Запорожје, Днепар, Херсон и Одеса.Експертите го поврзуваат ова со климатските промени и катастрофата на браната „Каховка“.A locust outbreak is sweeping through southern and eastern Ukraine, threatening crops in Zaporizhzhia, Dnipro, Kherson, and Odesa regions. Experts link it to climate change and the Kakhovka dam disaster.🎥 Watch more in the NV video below pic.twitter.com/3PDJcVRsha— The New Voice of Ukraine (@NewVoiceUkraine) July 28, 2025Висок украински функционер за масовната појава на скакулци ја обвинува руската инвазија. Во разговор за украински новински портал, Вадим Чајковски, заменик-директор на Државната служба за безбедност на храната и заштита на потрошувачите, истакна дека скакулците станаа значаен проблем во областите погодени од војната во Украина од почетокот на руската агресија во 2022 година.„Ова е последица на војната“, нагласи Чајковски. „Напуштените земјишта по линијата на фронтот и уништувањето на хидроцентралата ‘Каховка’ создадоа идеални услови за нивно размножување“, рече тој.Чајковски го издвои резервоарот „Каховка“ како извор на наезда од скакулци. Во 2023 година руските сили срушија брана, што доведе до сушење на резервоарот и создавање соодветно живеалиште за овие инсекти. „Сакам да нагласам дека рускиот екоцид е главната причина за оваа инвазија“, додаде Чајковски. „Намалувањето на коритото на реката Днепар во јужните региони создаде идеални живеалишта за скакулци, речни брегови и напуштени области. Изобилството на такво земјиште, особено минираните области, им оневозможува на цивилите да се борат против овие штетници“, додаде тој.



Пронајдете не на следниве мрежи: