Намален бројот на пациенти, почнува исплата на помош за настраданите семејства

По катастрофалниот пожар во дискотеката „Пулс“ во Кочани, кој се случи пред шест дена, ситуацијата на пациентите кои се лекуваат како дома така и во странство, се чини дека напредува. Надлежните ја истакнуваат потребата од претпазливост поради можноста за инфекции и потенцијално влошување на здравствената состојба. Во текот на следната недела, дел од пациентите кои за среќа се со подобрено здравје, треба да се вратат дома. Ова враќање ќе се одвива според новите протоколи, кои се очекуваат да бидат финализирани. Во моментов, 54 пациенти се под нега на домашните болници, додека дел од 116 хоспитализирани се префрлени во странство, благодарение на помошта од ЕУ и билатералната соработка.

Министерот за здравство, Арбен Таравари, изјави дека пет пациенти кои се лекувани надвор од државата, се очекува да се вратат идната недела. Ќе се бие извесно дали нивната состојба ќе дозволи останување во една од трите скопски болници или пак домашно лекување. Во критична состојба се шест пациенти, од кои некои се лекуваат во Љубљана и Белград. Министерот исто така најави дека враќањето на некои пациенти може да се изврши преку комерцијални летови. Се подготвуваат протоколи за третирање на овие случаи.

Директорот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија (ФЗОМ), Сашо Клековски, објасни дека се подготвуваат насоки за олеснување на пристапот до медицинска помош и лекови за погодените и нивните семејства. За финансиска поддршка, се предвидува исплата од 150 илјади денари за секој настрадан, преку Црвениот крст.

Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски соопшти дека дезинформациите околу трошоците не треба да предизвикуваат паника, бидејќи сите неопходни финансиски издатоци се покриени. Во меѓувреме, граѓаните продолжуваат со мирни протести и соочување со случувањата, истакнувајќи важноста од одговорност и превенција на слични трагедии во иднина.

