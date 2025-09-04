Наместо поддршка за протестот во Аеродром – инспекторка од општината ги навредува граѓаните

Фејсбук објава на Левица – Аеродром

На повик на загрижените граѓани за масовна излезност на протест против труењето на аеродромци од депонијата Вардариште, главната инспекторка во Општина Аеродром, Елена Ѓошевска Стојановска, наместо да застане во одбрана на здравјето на жителите, си дозволи со цинизам и навреди да им порача на жителите да протестираат во Арачиново. – пишуваат од партијата Левица

Овој срамен однос кон сопствените сограѓани е доказ за целосната незаинтересираност и негрижа на општинската власт предводена од ДПМНЕ. Додека Аеродром се дави во канцерогени испарувања од Вардариште, локалната власт ги исмејува жителите кои бараат чист воздух и достоинствени услови за живот.

Левица – Аеродром најостро го осудува ваквото однесување на инспекторката и ја повикува општината наместо со потсмев да одговара на повиците на граѓаните, да преземе конкретни мерки заедно со општината Гази Баба за конечно решавање на проблемот со Вардариште.

Граѓаните на Аеродром заслужуваат здрава и чиста животна средина, а не навреди и игнорантски однос од општинските функционери платени со нивни пари! – додаваат тие.

