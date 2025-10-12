НАМИРНИЦИ КОИ МОЖАТ ДА ГО ЗГОЛЕМАТ ХОРМОНОТ НА СРЕЌАТА: Сите се здрави и многу хранливи

0 SHARES Сподели Твитни

Храната богата со триптофан може да го зголеми производството на серотонин во мозокот, според научниците.

Станува збор за храна што вклучува јајца, некои тврди сирења, производи на база на соја, мисирка и друго.

Серотонинот е природен невротрансмитер (мозочен гласник) и хормон поврзан со регулирање на расположението. Лекарите веруваат дека нивото на серотонин е клучен фактор во целокупното ментално здравје, а се смета дека одредени видови храна помагаат во зголемувањето на неговото производство.

Одредени видови храна се добри извори на триптофан, есенцијална аминокиселина што му е потребна на вашето тело, но не може да ја произведе. Серотонинот се синтетизира (направен) од триптофан.

Пет видови храна богата со триптофан што можат да помогнат во регулирањето на нивото на серотонин

Јајца

Содржината на протеини во јајцата може да помогне во зголемувањето на нивото на триптофан во крвната плазма. Само осигурајте се дека не ги изоставувате жолчките од јајца, кои се богати со оваа аминокиселина, заедно со: тирозин, холин, биотин и омега-3 масни киселини

Сирење

Сирењето (и другите млечни производи) се одлични извори на триптофан. Свежото сирење и тврдите сирења, како што се пармезан, гауда и чедар, се особено богати со оваа есенцијална аминокиселина.

Производи од соја

Производите од соја, како што е тофуто, се богати извори на триптофан (и скоро сите други девет есенцијални аминокиселини). Можете да го користите тофуто наместо скоро секој протеин. На овој начин можете да уживате во некои од придобивките од триптофанот дури и ако следите веганска или вегетаријанска исхрана.

Лосос

Лососот е богат со триптофан. Исто така, можете да најдете здрава доза на омега-3 масни киселини и витамин Д во лососот, кои помагаат во одржувањето на здравјето на коските, кожата, очите и мускулите. Лососот има и други потенцијални здравствени придобивки, вклучително и помагање во контролата на холестеролот и намалувањето на крвниот притисок.

Мисирка

Мисирката се смета за комплетен протеин, што значи дека ги содржи сите девет есенцијални аминокиселини, вклучувајќи го и триптофанот.

