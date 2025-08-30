Намирници што може да предизвикаат акни кај возрасни

0 SHARES Сподели Твитни

Она што го јадете влијае не само на вашето здравје, туку и на вашата кожа.

Одредени намирници можат да поттикнат воспаление и да влијаат на хормоните, што доведува до проблеми со порите и акните.

Иако генетиката и начинот на живот исто така играат улога кога станува збор за акните, некои намирници можат дополнително да ја влошат состојбата.

Ако се обидувате да избегнете појава на акни и да ја одржите вашата кожа чиста, дерматолозите кои разговараа со Eat This, Not That! препорачуваат да ги избегнувате следните седум намирници.

Овесно млеко

Иако овесното млеко е популарна замена за млеко, тоа може да предизвика акни кај некои луѓе.

„Овесното млеко има повеќе јаглехидрати и може да придонесе за акни. Јас го видов тоа со свои очи“, вели д-р Каран Лал, директор на детска дерматологија и козметичка хирургија во Аризона.

Протеин од сурутка

Често се наоѓа во шејкови и смутија како додаток на протеини, но може да предизвика проблеми со кожата.

„Висока концентрација на протеин од сурутка е еквивалентно на пиење од шест до 12 литри млеко“, вели д-р Емилија Вуд, дерматолог во Тексас.

Таа објаснува дека причината е ефектот на протеинот од сурутка врз инсулинот.

„Тој го зголемува инсулин-сличниот фактор на раст 1 (IGF-1), што ги зголемува андрогените, естрогенот и пролиферацијата на кератиноцити. Андрогените, како што е тестостеронот, ги поттикнуваат акните. Пролиферацијата на кератиноцити води до комедони (црни и бели точки).“

Храна со висок гликемиски индекс

Тoa вклучувa грицки како колачиња, бомбони, газирани пијалаци, бел ориз, бел леб и бомбони – сите тие се поврзани со акни.

„Оваа храна го зголемува нивото на шеќер во крвта, што предизвикува воспаление и зголемено производство на себум во кожата“, вели д-р Вуд.

Д-р Лал додава дека шеќерот генерално го поттикнува воспалението и може да ги храни бактериите и габите што предизвикуваат акни.

„Избегнувајте рафинирани шеќери и изберете поздрави извори како овошје“, советува тој.

Дополнување со витамини Б6 или Б12

Користењето додатоци со овие витамини е вообичаена практика, но може да ги влоши акните.

„Една теорија е дека витамините Б го менуваат микробиомот на кожата, поточно со влијание врз однесувањето на Propionibacterium acnes (P. acnes), клучна причина за акни“, вели д-р Вуд.

Прекумерниот внес на јод

„Прекумерниот внес на јод може да ги влоши акните. Големи количини на јод се наоѓаат во алгите и додатоците од алги. Тие често се додаваат во смутија за кои се вели дека ги подобруваат состојбите на кожата. Бидете внимателни што пиете – може да ги влоши вашите акни. Иако не е сосема јасно зошто јодот ги влошува акните, се чини дека го поттикнува воспалението и го зголемува производството на себум“, вели д-р Вуд.

Обезмаслено млеко

Иако обезмасленото млеко е подобар избор ако внимавате на внесот на масти, може да предизвика акни. Постојат студии кои покажуваат дека тинејџерите кои пијат обезмаслено млеко имаат повеќе акни.

Некои можни причини:

-Присуството на хормони (андрогени и IGF-1) во млекото кои влијаат на хормоналните флуктуации.

-Протеините во обезмасленото млеко можат да ги влошат акните.

-Обезмасленото млеко го зголемува инсулинот повеќе од полномасното млеко.

-Можна е суплементација со јод во млекото.

„Студиите покажуваат врска помеѓу обезмасленото млеко и акните, веројатно поради неговата поголема содржина на шеќер. Наместо тоа, изберете бадемово млеко или полномасно млеко“, објаснува д-р Лал.

Протеини на база на соја

За веганите, вегетаријанците и секој што користи протеини на база на соја, постои потенцијален ризик.

„Кај некои пациенти, прекумерниот внес на соја може да предизвика акни. Можете да јадете соја – но умерено“, вели д-р Лал.

