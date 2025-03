Наоружани со ножеви влегле во училиште на роденденска прослава! Страшна снимка од Лондон, десетици деца бегаат врескајќи: Некои се повредени (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Полицијата се упати кон основното училиште „Елм Парк“, во Хаверинг, источен Лондон, нешто по 21 часот во саботата, откако група вооружена со ножеви упадна во салата, каде наводно се одржувала роденденска забава.Шокантна снимка го покажува моментот кога десетици деца трчаат врескајќи од салата, додека тинејџерите држат оружје над главите.Се вели дека повеќе од 50 млади мажи вооружени со ножеви и мачети налетале во училиштето, а тепачката наводно траела до 23 часот пред тројца тинејџери да бидат уапсени под сомнение дека ги нападнале работниците на Брзата помош. Сомнителни повреди со нож се здобиле 16-годишник и 19-годишен млад човек.Еден локален жител изјави за Havering Daily: „Беше целосен хаос. Видовме помеѓу 40-50 млади мажи како трчаат низ улиците. Мислиме дека имаа ножеви затоа што беа видени како фрлаат оружје на патиштата и бегаат“.– Ја нападнаа полицијата и ги имаше толку многу што полицијата мораше да ги растера. Не можевме да веруваме во она што го видовме. Сите беа на возраст од 16 години и повеќе и не беа од овде. Нашиот пат е обично толку тивок, такви работи не се случуваат овде. Затоа сите сме толку шокирани од она што се случи. Видовме како полицијата трча по младите луѓе, но поради големиот број, единствениот избор што го имаа беше да ги растера. Патот ни беше затворен поради тоа и ни беше кажано дека имало сериозен инцидент“, рече тој.Портпаролот на Met Police рече: “Полицијата беше повикана веднаш по 21 часот во саботата, на 22 март за извештаи за тепачка во која учествувала група на авенијата Калбурн, Хорнчерч. Полицајците пристигнале пред да се пресметаат со голем број тинејџери кои станале агресивни кон нив. Тројца тинејџери биле уапсени на местото на настанот под сомнение дека работниците на брзата помош нападнале.Тие се однесени во полициска станица во источен Лондон. Кауцијата е платена и тие треба да се вратат на сослушување подоцна денеска. На полицајците им била укажана лекарска помош на лондонската Брза помош и не им била потребна болничка помош. Одделно, две лица, меѓу кои 16-годишник и 19-годишник, претрпеа сомнителни повреди со нож и беа пренесени во болница каде нивните повреди беа оценети како не го менуваат животот или се опасни по живот. Тие продолжуваат да и’ помагаат на полицијата во истрагата.”Истрагата е во тек, а граѓаните се повикуваат да помогнат доколку можат.

Last night, a school in Elm Park had a party, but the party stopped as a gang of youths with knives turned up. pic.twitter.com/6ncFs7MyXx— London & UK Street News (@CrimeLdn) March 23, 2025

-Истрагата за околностите на инцидентот е во тек. Секој со информации е повикан да се јави на 101 или да испише порака @MetCC на X, цитирајќи ја референцата 6940/22 март. Информациите, вклучувајќи фотографии или видеа, исто така може лесно да се прикачат на нашата посветена страница за жалби, се вели во него.



