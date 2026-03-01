Нападнат американски конзулат во Пакистан, најмалку осум демонстранти се убиени

Стотици демонстранти во неделата го нападнаа Генералниот конзулат на САД во пристанишниот град Карачи во Пакистан, според снимки објавени на интернет и од „Eрусалим пост“.

Снимките покажуваат демонстранти вооружени со метални прачки и дрвени штици, како се обидуваат да ги скршат прозорците на конзулатот за да влезат. Најмалку осум демонстранти се убиени од безбедносните сили кои реагирале на местото на настанот, објавија локалните медиуми. Инцидентот се случил по официјалното објавување на смртта на поранешниот врховен лидер на Иран, ајатолахот Али Хамнеи, за време на операциите на САД и Израел.

Одделно, Авганистан соопшти дека пукал кон пакистански авиони во Кабул откако експлозиите и огненото оружје го потресоа главниот град во неделата, зголемувајќи ја нестабилноста во регионот потресен од израелските напади врз Иран и одмаздничките напади врз цели во земјите од Заливот.

Државата управувана од Талибанците претрпе пакистански напади врз владини објекти во текот на изминатата недела по обвинувањата, кои ги негира, дека засолнува милитанти. Најтешките борби во последните години меѓу соседите предизвикаа стравувања од продолжен конфликт по должината на нивната граница од 2.600 км, при што неколку земји, вклучувајќи ги Катар и Саудиска Арабија, повикаа на воздржаност и понудија да помогнат во посредувањето за прекин на огнот.

Експлозии одекнуваа низ делови од Кабул пред изгрејсонце, проследени со рафални истрели, изјави очевидец на Ројтерс. Не беше јасно што било цел или дали имало жртви. Портпаролот на талибанската администрација, Забиула Муџахид, рече дека звуците се резултат на тоа што авганистанските сили ги насочија кон пакистанските авиони над главниот град. „Напади од воздушна одбрана беа извршени во Кабул против пакистанските авиони. Жителите на Кабул не треба да бидат загрижени“, рече Муџахид.

Кабинетот на пакистанскиот премиер, Министерството за информации и војската не одговорија на барањата за коментар. Насилството доаѓа по воздушните напади во Авганистан оваа недела за кои Пакистан рече дека биле насочени кон инфраструктурата на милитантите. Авганистан ги опиша нападите како кршење на суверенитетот и најави одмазднички операции по должината на нивната заедничка граница.