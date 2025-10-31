Нападот врз Венецуела може да започне во секој момент: Американците ќе нападнат воени објекти

0 SHARES Сподели Твитни

Администрацијата на Трамп донесе одлука да нападне воени објекти во Венецуела, а нападите би можеле да следат во секое време, изјавија извори запознаени со ситуацијата за „Мајами Хералд“.

Планираните напади, за кои исто така објави „Волстрит џурнал“, ќе имаат за цел уништување на воени инсталации за кои се тврди дека ги користи организација за трговија со дрога, за која САД велат дека е предводена од венецуелскиот претседател Николас Мадуро и контролирана од високи членови на неговиот режим.

Извори за „Хералд“ изјавиле дека целите, кои би можеле да бидат погодени од воздух во рок од неколку дена или дури и часови, имаат за цел и обезглавување на хиерархијата на картелот. Американските претставници веруваат дека картелот извезува околу 500 тони кокаин годишно, распределен помеѓу Европа и САД.

Иако изворите одбија да кажат дали самиот Мадуро е цел, еден од нив рече дека му истекува времето.

„Мадуро ќе се најде во стапица и наскоро може да открие дека не може да избега од земјата дури и ако одлучи. Уште полошо за него, сега има повеќе од еден генерал подготвен да го фати и предаде, целосно свесни дека едно е да се зборува за смртта, а друго да се чека на неа“, рече изворот.

Вашингтон ја дуплираше наградата за информации што доведоа до апсење на Мадуро на 50 милиони долари – најголемата таква награда досега понудена – и моментално нуди награда од 25 милиони долари за апсење на некои од неговите врвни поручници, вклучувајќи го и министерот за внатрешни работи Диосдадо Кабело, за кој се вели дека ги предводи операциите на картелите.

Друга клучна владина фигура која се соочува со обвиненија за трговија со дрога во САД е министерот за одбрана Владимир Падрино Лопез.

Во август, САД започнаа со големо распоредување во јужниот дел на Карипското Море во близина на северна Венецуела, создавајќи група која првично вклучуваше три разорувачи – опремени за воздушна, противподморничка и ракетна одбрана – и амфибиска група од околу 4.500 војници.

Мисијата вклучуваше поморски патроли со извидувачки авиони П-8 и летови за надзор на долг дострел за мапирање на рутите за шверц. Во септември, распоредувањето беше засилено со 10 борбени авиони Ф-35Б стационирани во воздухопловната база Сеиба во Порторико и вооружени беспилотни летала МК-9 Рипер на аеродромот Рафаел Хернандез на островот.

Американските власти велат дека овие авиони можат да извршат прецизни напади врз лаборатории, тајни писти, возила или бродови поврзани со операции со дрога.

На 24 октомври, министерот за одбрана Пит Хегсет им нареди на носачот на авиони „УСС Џералд Р. Форд“ и неговата ударна група – вклучувајќи го крстосувачот „УСС Нормандија“ и разурнувачите „УСС Томас Хаднер“, „УСС Рамаж“, „УСС Карни“ и „УСС Рузвелт“ – да влезат во Карибите.

