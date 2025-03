Напад врз возач на обиколница – се бара притвор

0 SHARES Сподели Твитни

Осомничен е млад човек на возраст од 20 години за инцидент што се случил пред неколку дена на обиколницата во Скопје, блиску до раскрсницата кај Стајковци. Се вели дека извршил акт на насилство против друго лице, што предизвикало чувство на несигурност и страв меѓу јавноста. Основното јавно обвинителство во Скопје започна постапка против ова лице, обвинувајќи го за кривично дело според член 386 став 3, поврзано со став 1 од Кривичниот законик, и доставен е предлог за притвор.

Според објавата од Јавното обвинителство денес, проблемот започнал поради недоразбирање во сообраќајот. Осомничениот, возејќи фолксваген голф, се нашол на иста трака со возилото сеат леон, кое го возел оштетениот. Оттука, осомничениот започнал да влегува во патеката на оштетениот, и користејќи полициска значка која му припаѓала на неговиот татко – полициски службеник, му сигнализирал да застане. Оштетениот, верувајќи дека добива легитимна наредба, го запрел својот автомобил и се приближил до автомобилот на осомничениот.

Откако излегол од автомобилот, младиот човек почнал да го навредува оштетениот, а потоа извадил преклопен нож и отворил сечиво. Со ножот почнал да замавнува кон оштетениот, нанесувајќи му телесни повреди, по што побегнал од местото на настанот.

Јавниот обвинител поднесе предлог до судот за определување мерка притвор за осомничениот, со цел да се спречи можноста тој да побегне и да избегне кривична одговорност за обвинението кое му е поднесено.

