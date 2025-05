Напад со дронови врз Украина извршен од Москва

0 SHARES Сподели Твитни

На 18 мај, Русија изврши најмасовен напад со дронови врз Украина од почетокот на војната, според информациите од украинските извори. Нападот се случи само два дена по директните преговори меѓу Русија и Украина во Истанбул. Во нападот, загина жена од околината на Киев, а најмалку три лица, вклучувајќи и дете, беа повредени. Украинските воздухопловни сили објавија дека Русија лансирала 273 дронови, насочени главно кон Киев и регионите Дњепропетровск и Донецк.

Претходно, на 23 февруари 2025 година, Москва лансираше 267 дронови во пресрет на третата годишнина од окупацијата на Украина. Новиот напад доаѓа само неколку дена по преговорите во Истанбул, каде руските и украинските делегации се согласија на размена на 1.000 воени заробеници од секоја страна.

Американскиот претседател Доналд Трамп објави дека во понеделник ќе разговара со рускиот претседател Владимир Путин и украинскиот претседател Володимир Зеленски. Украинските сили за воздушна одбрана уништиле 88 дронови во текот на ноќта. Украинските власти соопштија дека нападот вклучувал и симулаторски дронови кои не предизвикаа штета.

На 17 мај, руски дронови убија девет цивили во напад врз автобус во регионот Сумо, Украина. Зеленски го опиша нападот како „намерен“ и побара нови санкции против Москва, која објави дека цел на нападот биле воени објекти.

