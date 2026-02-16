Напад со украински дрон предизвика пожари во руското пристаниште на Црното Море пред мировните преговори со посредство на САД

0 SHARES Сподели Твитни

Украинските власти во неделата соопштија дека напад со беспилотно летало предизвикал пожари во едно од руските пристаништа на Црното Море, пред новите разговори оваа недела со цел да се стави крај на речиси четиригодишната војна.

„Нафтен терминал во јужна Русија и системот за воздушна одбрана Панцир-С1 на окупираната територија на Крим се погодени“, се вели во соопштението на украинскиот Генералштаб.

Според регионалниот гувернер Венијамин Кондратјев, две лица се повредени во нападот врз пристаништето Таман во Краснодарската област, во кој се оштетени резервоар за нафта, магацин и терминали, пренесува Телеграф.

Во последните руски напади, официјални лица во украинскиот регион Одеса објавија дека остатоците што паѓаат од московските беспилотни летала оштетиле цивилна и транспортна инфраструктура, предизвикувајќи прекини во снабдувањето со електрична енергија и вода, додека две жени се наводно повредени во воздушен напад со наведувани бомби во Запорошката област.

Најновите разгорувања на борбите меѓу двете страни доаѓаат пред уште една рунда разговори со посредство на САД меѓу претставниците од Русија и Украина во вторник и среда во Женева.

Ова исто така доаѓа пред четвртата годишнина од целосната руска окупација на нејзиниот сосед, која започна на 24 февруари 2022 година.

Украинските власти велат дека нивните напади со беспилотни летала со долг дострел врз руските енергетски постројки имаат за цел да ја лишат Москва од парите што ѝ се потребни од извозот на нафта за да ја спроведе својата целосна инвазија.

Нивните напади се сметаат и како одговор на масовните напади на Русија за уништување на украинската електрична мрежа, со цел да се спречи пристапот на граѓаните до вода, греење или светлина.

Во неделата, украинските власти соопштија дека над 1.600 згради во Киев сè уште се без греење по серијата руски напади врз енергетската инфраструктура, во кои загинаа и десетици цивили и работници.

Зборувајќи на Минхенската безбедносна конференција во Германија во саботата, украинскиот претседател Володимир Зеленски посочи дека сè уште има прашања околу идните безбедносни гаранции за неговата земја.

Неговите загрижености ги повтори и сенаторката Џин Шахин, висок член на Комитетот за надворешни односи на американскиот Сенат.

„Ако немаме вистински безбедносни гаранции за кој било мировен договор што конечно ќе биде утврден, повторно ќе бидеме тука, бидејќи едно од нештата што ги знаеме е дека Русија е подготвена не само за Украина, туку и да оди подалеку од Украина“, изјави таа за новинарите во Минхен во неделата.

Зеленски, исто така, праша како концептот за зона на слободна трговија – предложен од САД – би функционирал во регионот Донбас, за кој Русија инсистира дека Киев мора да се откаже заради мир.

Тој рече дека Американците сакаат мир што е можно поскоро и дека американскиот тим сака да ги потпише сите договори за Украина истовремено, додека Украина сака прво да се потпишат гаранции за идната безбедност на земјата.

Во меѓувреме, шефицата за надворешна политика на Европската унија, Каја Калас, во неделата предупреди дека Русија се надева дека дипломатски ќе го добие она што не успеала да го постигне на бојното поле и се потпира на САД да понудат отстапки на преговарачката маса.

Калас на конференцијата во Минхен изјави дека главните руски барања – вклучувајќи го и укинувањето на санкциите и деблокирањето на средствата – се одлуки за Европа.

„Ако сакаме траен мир, тогаш ни требаат отстапки и од руска страна“, рече таа.

Претходните напори предводени од САД за постигнување договор за завршување на војната, вклучително и две рунди преговори во Абу Даби, главниот град на Обединетите Арапски Емирати, не успеаја да решат сложени прашања, вклучително и што да се прави со индустриското срце на Украина, Донбас, чии големи делови се контролирани од руските сили.

The post Напад со украински дрон предизвика пожари во руското пристаниште на Црното Море пред мировните преговори со посредство на САД appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: