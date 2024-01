Напаѓачите влегоа во програма во живо и ги киднапираа водителките: Драма во Еквадор по бегството на водачот на моќната банда, државата на колена (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Група вооружени мажи упаднале во програма во живо на телевизиски канал во Еквадор и ги киднапирале водителките!

Мажи со покриени лица упаднаа на сетот на ТВ-мрежата ТЦ во пристанишниот град Гвајакил и извикуваа дека имаат бомби бидејќи во позадина се слушаат звуци слични на истрели.

Еквадор беше потресен од серија напади, вклучително и експлозии и киднапирање на неколку полицајци, откако владата воведе вонредна состојба по бегството на моќен водач на банда од затвор.

Полицијата соопшти дека четворица полицајци биле киднапирани во понеделникот вечерта и се исчезнати, еден наводно во главниот град Кито и тројца во градот Кеведо.

Агентите уапсија две лица за поседување експлозив и како осомничени за најмалку еден од нападите во јужноамериканската земја.

🚨#AlertaADN🔴¡Preocupante! Encapuchados irrumpen la transmisión en vivo de una televisora en Guayaquil, Ecuador pic.twitter.com/bqdjyZFX27— adn40 (@adn40) January 9, 2024

Владата не соопшти колку напади се регистрирани вкупно, но локалните медиуми објавија неколку инциденти, запалени возила во многу области, а експлозивна направа била активирана пред куќата на претседателот на судот во Кито.

Властите не кажаа кој стои зад нападите или дали инцидентите биле дел од оркестрирана операција. Владата претходно ги обвини членовите на големите нарко банди за слични напади.

Еквадорските власти во неделата известија дека Адолфо Масијас, водачот на бандата Лос Чонерос, не бил во неговата ќелија во затвор со слаба безбедност. Тој ден требаше да биде префрлен во максимално безбедносен објект.

Обвинителите отворија истрага и обвинија двајца чувари во врска со наводното бегство, но сè уште не е утврдено дали Масијас избегал од објектот или можеби се крие таму.

🚨 | Ecuador: un grupo de delincuentes asalta el canal Tc Televisión durante una transmisión en vivo. pic.twitter.com/Iw0a1IIuob— VOZ (@VozMediaUSA) January 9, 2024

Масијас избега од објектот за максимална безбедност во февруари 2013 година, но беше фатен неколку недели подоцна.

Претседателот Даниел Нобоа во понеделникот прогласи национална вонредна состојба за 60 дена, дозволувајќи им на властите да ги суспендираат правата и да ја мобилизираат војската во места како што се затворите. Владата воведе и полициски час од 23 до 5 часот наутро.

Chaos is now unfolding in the capital of Ecuador, Quito, where militants armed with guns and grenades have seized a state television channel, at least six prisons and up to four high-ranking police officers. pic.twitter.com/2hTSHyH1BG— RAGE ❌ | War (@ragexwar) January 9, 2024

Нобоа во порака на Инстаграм рече дека нема да запре додека не го врати мирот на сите Еквадорци и дека неговата влада е решена да се спротивстави на криминалот.

Бранот напади започна неколку часа по објавата на Нобоа.

Масијас, кој беше осуден за трговија со дрога и организиран криминал, отслужи 34-годишна затворска казна во затворот Ла регионал во пристаништето Гвајакил.

Лос Чонерос е една од еквадорските банди кои властите ги сметаат за одговорни за порастот на насилството кое достигна ново ниво минатата година со убиството на претседателскиот кандидат Фернандо Вилависенсио. Бандата наводно е поврзана со мексиканскиот картел Синалоа.

Експертите и властите признаа дека членовите на бандата практично владеат во затворот и дека Масијас продолжил да ја контролира својата група од притворот.



