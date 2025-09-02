Напаѓачот на Данела Арсовска осуден на две години затвор

0 SHARES Сподели Твитни

Основниот кривичен суд Скопје денеска донесе решение со кое Сулејман Ламаллари го осуди на две години затвор за насилство врз градоначалничката на Град Скопје, Данела Арсовска.Кривичниот суд вели дека страните имаат право да поднесат жалба против таквата одлука до Апелациониот суд во Скопје во рок од осум дена од донесувањето на одлуката.Казната, како што потврди судот, ќе го вклучи и времето што обвинетиот го поминал во куќен притвор, пренаменет во притвор.„Во врска со мерката притвор, судот одлучи да го продолжи до правосилност на одлуката, односно до почетокот на издржување на затворската казна, но не повеќе од шеесет дена“, велат од Кривичниот суд.Случајот за кој Ламалари беше осудена се однесува на инцидент од 11 јули оваа година, кога Арсовска била на терен со овластени службени лица по пријава за нелегална градба. Според обвинението, Ламалари пристигнала на електричен тротинет и физички и вербално ја нападнал градоначалничката, нанесувајќи ѝ телесни повреди и упатувајќи сериозни закани.На претходното рочиште, Ламалари цврсто ги негираше обвинувањата дека го нападнал градоначалникот и рече дека тој не бил напаѓачот во целиот случај, туку жртвата.Тој рече дека се обидел да ѝ го земе телефонот на Арсовска додека таа се обидувала да го снима и дека мавтал со раката за да спречи неовластено снимање.

