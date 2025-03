Напаѓач во Амстердам бодел со нож сè пред себе, полицијата го застрела

0 SHARES Сподели Твитни

Најмалку пет лица се повредени синоќа на централната железничка станица во Амстердам, откако маж вооружен со нож ги нападнал.Повредените се однесени во болница. Полицијата интервенирала, го застрелала и ранила напаѓачот.Медиумите јавуваат дека полицијата ја опколила областа на Синт Николастраат и самиот плоштад Дам.На снимките објавени на социјалните мрежи се гледа како хеликоптерот слетува на плоштадот, додека повредените се префрлени во болница.BREAKING:Mass-stabbing attack in Amsterdam.At least 5 people have been stabbed in central Amsterdam. The attacker has been arrested.🇳🇱 pic.twitter.com/0f0Nfx0G1C— Visegrád 24 (@visegrad24) March 27, 2025



