Напнато во Лејкерси: Соиграчите мораа да го задржат Дончиќ за да не се соочи со тренерот (видео)

На социјалните мрежи кружи видео кое привлече посебно внимание на спортската јавност во Лос Анџелес.

Имено, главните улоги ги играа тренерот на Лејкерси, Џеј Џеј Редик, и играчот Лука Дончиќ.

Како што може да се види на видеото, Редик и Дончиќ влегоа во кратка вербална расправија откако тренерот на Лејкерси одлучи да го отстрани својот најдобар играч од играта. Овој потег очигледно не му се допадна на словенечкиот кошаркар.

Luka had to be held back from JJ Redick pic.twitter.com/cwyB61XAmy— BrickCenter (@BrickCenter_) March 2, 2026

Во еден момент, соиграчите мораа да го смират Дончиќ, но ситуацијата брзо се смири и не се случи поголем инцидент.

На крајот, Лејкерси победија против Сакраменто Кингс со резултат 128:104, а Дончиќ беше најефикасен во својот тим со 28 поени, пет скока и девет асистенции.

