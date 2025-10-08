0 SHARES Сподели Твитни

Направени се првите трансакции преку СЕПА откако од денеска почнаа во земјава да се применуваат истите правила за прекугранични плаќања во евра како во земјите од Европската унија.

Приклучувањето на земјава кон СЕПА значи поевтини и побрзи прекугранични плаќања во евра и за граѓаните и за компаниите.

– Исторски ден за нашата држава. Денес се направени првите трансакции преку СЕПА – системот што ја приближува Македонија кон европското платежно подрачје. До шест пати пониски трошоци за граѓаните и до осум пати пониски трошоци за компаниите, напиша гувернерот Трајко Славески на платформата X.

Барањето за приклучување кон СЕПА беше поднесено на 10 јули лани, а на 6 март годинава беше прифатено од Европскиот совет за плаќања.

Пронајдете не на следниве мрежи: