Направете го најбрзото смути од кикирики и банана со само неколку состојки

Смутијата се многу лесни за подготовка, а нивната основа е млеко, вода или јогурт, со овошје, јаткасти плодови и додатоци по ваш избор. Едно од најбрзите смутија што можете да го направите е она со кикирики и банани. Потребни се само неколку состојки, а вкусот ќе ве воодушеви.

Смутијата се многу популарен појадок и може да се направи со повеќе состојки. Можете да додадете разни овошја, џем, путери, јаткасти плодови, овесна каша, мед.

Постојат многу опции и можете да ги прилагодите сами. Едно од едноставните смутија е она со кикирики и банани.

Состојки:

2 лажици путер од кикирики1 банана2 дл млеко2 лажици овесна каша

Подготовка:

Ставете банана, путер од кикирики, овесна каша и млеко во блендер. Можете да додадете повеќе млеко, во зависност од тоа колку густо сакате. Ако сакате да биде покремасто или погусто, можете да додадете две лажици грчки јогурт, а потоа да ставите помалку млеко.

Ако користите путер од кикирики без шеќер, можете да додадете малку мед ако сакате. Ова нема да биде потребно кога имате зрели, црни банани.

Овој смути ќе ве воодушеви со својот вкус и ќе ве држи сити долго време. Секогаш можете да ги прилагодите количините или да додадете печени кикирики. Смутито најдобро се служи ладно.

Уживајте во оброкот!

