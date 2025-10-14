Направете го ова и дознајте: Мал тест открива дали вашата кожа е дехидрирана

Докторот покажа трик што укажува на дехидратација.
Ако сте загрижени дека не пиете доволно вода за време на летните горештини, овој едноставен тест може да ве предупреди дали сте дехидрирани.
Едноставно, со два прста штипнете ја кожата на стомакот, предниот дел на раката или кожата на градите веднаш под клучната коска.
По неколку секунди, пуштете ја и доколку кожата веднаш се врати во нормална положба, тоа значи дека имате нормален тонус на кожата, што покажува дека сте доволно хидрирани. Кожата што останува подигната неколку секунди е дехидрирана.
Како се изведува тестот на кожата?
Овој метод циркулира на Тикток, а лекарите го одобрија трикот. Д-р Дејна Бремс, педијатарка од Лос Анџелес, објави видео на Интернет во кое покажува како да се изврши овој тест.
Стиснете го врвот на прстот овде и ако се врати, хидрирани сте", вели таа во видеото. Меѓутоа, ако кожата остане подигната, „дехидрирани сте".