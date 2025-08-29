Направете ефикасен спреј против комарци!

0 SHARES Сподели Твитни

Комарците се досадни инсекти кои можат да предизвикаат иритација и убоди кај децата.

Користењето природни препарати може да биде еден од начините за заштита на децата од комарци. Еден таков природен метод е употребата на кора од портокал.

Кората од портокал има пријатен мирис кој ги брка комарците.

Благодарение на нејзините ароматични својства, кората од портокал често се користи како ефикасен природен препарат. Постојат различни начини да се користи кора од портокал за да се заштитите од комарците. Еден од тие начини е да се свари истата за да се извлечат миризливите состојки.

За да подготвите кората од портокал за употреба, потребно е:

Соберете ја кората од неколку портокали.

Измијте ги корите добро под млаз вода за да ги отстраните нечистотиите и остатоците.

Земете ја кората и исечете ја на помали парчиња. Можете да ја исечете на ленти или коцки за полесно да ка користите.

Ставете ги парчињата во тенџере и прелијте со вода колку да ги покрие целосно.

Ставете го тенџерето на шпорет и поставете на средна температура.

Оставете ја водата со кората да зоврие, а потоа намалете ја топлината и оставете ја да се крчка околу 15-20 минути. Овој процес ќе помогне да се ослободат миризливите состојки од кората и да се префрлат во водата.

Откако ќе се свари кората, тргнете го тенџерето од шпоретот и оставете ја смесата да се излади. Видеото за подготовка може да го погледнете ТУКА.

Откако смесата ќе се олади, можете да ја користите:

Испрскајте низ собата или на кожата, избегнувајќи контакт со очите и мукозните мембрани.

Накратко, кората од портокал може да биде корисна како природен лек против комарци, но важно е да се користи како дополнителна мерка за заштита од овие инсекти.

Комбинацијата на различни мерки за заштита и внимателно следење на реакциите на телото може да помогне да се осигура безбедноста на децата од комарци. Исто така, треба да бидете внимателни за можните алергиски реакции и внимателно да ги следите сите негативни симптоми кај децата.

