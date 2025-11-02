Направете сами домашен детергент за перење: Заштедете пари и заштитете ја животната средина

0 SHARES Сподели Твитни

Сè повеќе луѓе бараат еколошки алтернативи на секојдневните потреби, а домашниот детергент за перење е едноставно решение кое заштедува пари и ги избегнува штетните хемикалии.

Зошто да пробате домашен детергент

Експертот за зелен начин на живот, Џен Чилингсворт, тврди дека правењето домашен детергент е лесно и користи само три состојки. Сите се нетоксични, биоразградливи и безбедни за луѓето и животната средина. Домашниот детергент е идеален за луѓе со чувствителна кожа и може да се користи во сите видови машини за перење.

Три клучни состојки:

Кристали од сода бикарбона – ја одмастува и омекнува водата.

Сода бикарбона – природен дезодоранс и антимикробен.

Сапун од маслиново масло – нежен, антибактериски, погоден за волна, свила и бебешка облека.

Доколку сакате, додадете неколку капки етерично масло за пријатен мирис.

Како да направите домашен детергент

-Измешајте 25 г кристали од сода бикарбона и 25 г сода бикарбона во сад.-Изрендајте 25 г сапун од маслиново масло и додадете го во садот.-Доколку сакате, додадете 30 капки од вашето омилено есенцијално масло.

Добро измешајте и ставете во тегла за складирање.

Овој детергент се користи на ист начин како и купениот од продавница, а заштедата и еколошките придобивки се дополнителен плус.

Совети за употреба

Користете ја препорачаната количина за секое полнење во машината, како што би користеле обичен детергент.

Може да се користи на сите видови ткаенини, вклучувајќи деликатни и рачно перливи ткаенини.

За потешки дамки, може да биде потребна помала дополнителна количина или претходна обработка.

Пронајдете не на следниве мрежи: