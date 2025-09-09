Uncategorized

Направете сами млеко од сусам! Многу витамини и калциум (РЕЦЕПТ+ВИДЕО)

Наместо да купувате млеко, можете да направите поздрава верзија од него, па пробајте го ова од сусам.

СОСТОЈКИ:

1 чаша сусам
5 чаши вода

Подготовка:

