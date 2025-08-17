Направете сами: Таблети за машина за садови од само три состојки!

0 SHARES Сподели Твитни

Во време на пандемија, поради загуби на работни места и намалување на платите, многумина почувствуваа дефицит во буџетот на домаќинствата. Една Британка реши да ги сведе на минимум сите трошоци, па затоа се откажа од луксузот на таканаречената таблета за миење садови.

Но, тврди таа, нејзините садови сè уште се брилијантно чисти благодарение на домашните таблети што ги направи за една минута.

Ако купите лимонтус и сода бикарбона, 18 таблети за миење садови нема да ве чинат повеќе од 50 денари.

На пример, една таблета за миење садови чини во просек 13 денари.

Состојки:

130 гр сода бикарбона

30 гр лимонтус

2 лажици било кое средство за миење садови

Подготовка: Измешајте ги сите состојки убаво да се соединат, а потоа притиснете ги во силиконски или пластични калапи за да направите коцки . Оставете да отстои преку ноќ на собна температура. Ќе добиете 18 таблети од оваа мешавина.

