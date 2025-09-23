Направете чоколадно брауни со тиква што ќе го воодушеви целото семејство

0 SHARES Сподели Твитни

Ако барате совршен есенски десерт, тогаш чоколадното брауни од тиква е совршен избор. Оваа торта е брза и лесна за правење.Резултатот е сочна, миризлива торта која ќе внесе есенски допир во вашата кујна.Состојки за смесата за брауни:

200 г темно чоколадо

150 г путер

200 г шеќер

3 јајца

1 лажичка екстракт од ванила

100 г обично брашно

Малку сол

За кремот од тиква:

200 г пире од печена тиква (бутернат или хокаидо)

200 г крем сирење

80 г шеќер

1 јајце

1 лажичка цимет во прав

Прстофат мелено морско оревче

ПодготовкаИсечете ја тиквата на половина, отстранете ги семките и печете ја во рерна на 180 °C околу 40 минути, додека не омекне. Потоа измешајте ја во мазна смеса.Растопете го чоколадото и путерот на двоен бојлер или во микробранова печка. Додадете го шеќерот, потоа додадете ги јајцата едно по едно и екстрактот од ванила. На крај, додадете го брашното и солта и измешајте сè заедно додека не добиете мазна смеса.Во посебен сад, измешајте го крем сирењето, пирето од тиква и шеќерот. Додадете го јајцето, циметот и мускатното оревче и мешајте додека не добиете мазна, кремаста текстура.Прво истурете ја смесата за брауни во намастен или плех обложен со хартија. Потоа рамномерно распоредете го кремот од тиква врз него. Доколку сакате, лесно поминете со вилушка по површината за да создадете мермерен шар.Печете го колачот во претходно загреана рерна на 175 °C околу 40 минути. Средината треба да остане малку влажна, но цврста. Оставете го целосно да се олади пред да го исечете. Уживајте!

