Направете шампон од кој косата ќе расте како луда: Помага и при опаѓање, а само неколку капки од ова прават разлика!

0 SHARES Сподели Твитни

Ако и дадете соодветна нега, ќе добиете долга и здрава коса! На прво место, најмногу ќе ви помогне чудотворниот шампон за побрз раст и зајакнување на косата.

Погледнете го рецептот, направете го овој шампон, користете го секогаш кога ќе ја миете косата и наскоро ќе ги забележите посакуваните резултати.

Состојки:

10-15 чешниња лук

лажица маслиново масло

едно шише шампон

Подготовка:

Излупете го лукот и добро измијте го секое чешне, изблендирајте со блендер за да направите паста, додадете малку вода во пастата и продолжете да го мелете лукот додека пастата не стане целосно кремаста.

Додадете маслиново масло.

Измешајте ги состојките додека не се соединат добро.

Измешајте ја пастата од лук со шампонот.

Чувајте го овој шампон во добро затворено шише.

Употреба:

Мијте ја косата со овој шампон секој пат, 2 до 3 пати неделно.

Уште еден одличен совет: Додадете масло од гераниум во постоечкиот шампон или маска за коса.

Ова помага во зголемување на циркулацијата на скалпот. Косата расте побрзо и е поотпорна на надворешни влијанија. Неколку капки од ова есенцијално масло во вашиот шампон или регенератор ќе направат огромна разлика.

Пронајдете не на следниве мрежи: