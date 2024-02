НАПРАВИ НЕВИДЕНО ЧУДО ВО ПЕНАЛИ СЕРИЈАТА: Одбрани ЧЕТИРИ УДАРИ ОД БЕЛАТА ТОЧКА и ја однесе својата репрезентација во полуфинале! (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Репрезентацијата на Јужна Африка се пласираше во полуфиналето на Купот на африканските нации , откако по изведувањето пенали го совлада Зеленортски Острови со 2:1 (0:0).

Апсолутен херој на големиот успех на оваа селекција беше голманот Ровен Вилијамс, кој одбрани четири од пет пенали во пенал серијата!

По 120 минути игра немаше голови, се решаваа пенали, а токму тогаш на сцена стапи маестралниот 32-годишен голман на Јужна Африка.

Тој сопре дури четири удари од противничките фудбалери и со тоа ја одведе својата екипа во полуфиналето.

Јужна Африка во полуфиналето ќе се соочи со Нигерија.

Погледнете ги одличните одбрани на Вилијамс:

Bebé MISSES his Penalty. ❌pic.twitter.com/IGHRTpd1oG— Tekkers Foot (@tekkersfoot) February 3, 2024

RONWEN WILLIAMS IS AMAZING !!!!!! SECOND PENALTY SAVED !!!!!!!!!pic.twitter.com/gGwgApo7hC— Tekkers Foot (@tekkersfoot) February 3, 2024

ANOTHER PENALTY SAVED !!!!!!!!!!!!!! RONWEN WILLIAMS IS INSANE !!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/rVDkyAbZob— Tekkers Foot (@tekkersfoot) February 3, 2024

SOUTH AFRICA ADVANCE TO THE SEMI-FINALS !!!!!!!!!!!!!!!!! RONWEN WILLIAMS IS AMAZING !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/TkCsvJuVwg— Tekkers Foot (@tekkersfoot) February 3, 2024

